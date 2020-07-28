с чего всё началось

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Политика МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.

Футбол «Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» и завоевал Кубок Турции "Трабзонспор" одержал победу над "Аланьяспором" и стал обладателем Кубка Турции по футболу.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Происшествия В Пензенской области каратистку осудили за избиение любовницы мужа Суд в Сердобском районе Пензенской области приговорил к обязательным работам местную жительницу, имеющую черный пояс по каратэ, по обвинению в избиении любовницы своего мужа, сообщила в среду прокуратура региона. 1

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K

Политика Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией. 3

Футбол Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком» Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».

Наука Определена лучшая маска для защиты от коронавируса SARS CoV-2 Как сообщает ToDay News Ufa, австралийские ученые провели исследования и пришли к выводу, что лучше всего для защиты от коронавирусной инфекции использовать хирургическую маску. 77

Происшествия Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве. 32

Политика ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты Всех кандидатов в президенты Белоруссии пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной, сообщил со ссылкой на Центризбирком портал TUT.BY. 19

Экономика Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании. 3

Общество В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. 49

Общество Минтруд предложил изменить правила выплаты пенсий Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства. 12

Общество Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. 15

Энергетика России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме. 13