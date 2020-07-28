Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Коммерсантъ15:07

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалт06:29

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК09:55

Кабмин предложил расширить возможности применения санкций против Украины

Газета.Ru13:18

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:33, Ашберн
Политика

Глава Кинешмы Пахолков отправлен в отставку

Завтра на заседании думы будет представлен исполняющий обязанности главы Кинешмы. Им станет бывший глава Вичуги Вячеслав Ступин.
Кинешемец.RU 11:56
Авто

Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах

На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
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Технологии

Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год

По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
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Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Политика

Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко

Газета.Ru 13:10
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Общество

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
Происшествия

В Ингушетии нашли мертвым в автомобиле сотрудника Росгвардии

Сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.
ТАСС 15:16
Общество

В администрации Ялты более 20 человек заразились коронавирусом

Аргументы и Факты 13:35
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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
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Общество

Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа

Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
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Политика

Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?»

Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.
Lenta.ru 14:51
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Здоровье

Какие последствия коронавируса нашли у себя переболевшие новосибирцы

Какие ещё последствия коронавируса бывают — медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с новосибирцами, которые переболели ковидом.
НГС вчера в 20:00
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Шоу-бизнес

Приближенные оценили шансы возвращения принца Гарри и Маркл в Британию

Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию.
РЕН ТВ 00:43
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Происшествия

В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка

В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
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Кино

Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Происшествия

В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии

Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
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Происшествия

Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUM 12:11
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Спорт

Анонсирован ремастер Asterix and Obelix XXL

CyberSport.ru 14:20
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
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Мелкадзе покинул «Тамбов» и вернулся в московский «Спартак»

Нападающий Георгий Мелкадзе вернулся в московский "Спартак" после аренды в "Тамбове".
МК-Спорт 12:41
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Создан миниатюрный эндоскоп, сканирующий изнутри кровеносные сосуды

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Политика

Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе

Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
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Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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