Экономика
КоммерсантъПравительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
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Политика
Глава Кинешмы Пахолков отправлен в отставку
Завтра на заседании думы будет представлен исполняющий обязанности главы Кинешмы. Им станет бывший глава Вичуги Вячеслав Ступин.
Кинешемец.RU 11:56
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Технологии
Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год
По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
Деловое.ТВ вчера в 10:33
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
Происшествия
В Ингушетии нашли мертвым в автомобиле сотрудника Росгвардии
Сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы "Кавказ" в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.
ТАСС 15:16
Общество
В администрации Ялты более 20 человек заразились коронавирусом
Аргументы и Факты 13:35
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Общество
Абхазия продлила ограничения на въезд из России до 4 августа
Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 14:13
Политика
Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?»
Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном ТВ и рассказала о том, о чем не принято говорить на белорусском телевидении.
Lenta.ru 14:51
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Здоровье
Какие последствия коронавируса нашли у себя переболевшие новосибирцы
Какие ещё последствия коронавируса бывают — медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с новосибирцами, которые переболели ковидом.
НГС вчера в 20:00
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Шоу-бизнес
Приближенные оценили шансы возвращения принца Гарри и Маркл в Британию
Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию.
РЕН ТВ 00:43
Происшествия
В Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка
В Санкт-Петербурге вооруженный мужчина напал на отделение Сбербанка. Об этом 28 июля сообщил телеканал «78».
Известия 13:10
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Происшествия
В Ингушетии расстреляли сотрудника Росгвардии
Неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 15:07
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Происшествия
Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUM 12:11
Спорт
Анонсирован ремастер Asterix and Obelix XXL
CyberSport.ru 14:20
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета 14:53
Футбол
Мелкадзе покинул «Тамбов» и вернулся в московский «Спартак»
Нападающий Георгий Мелкадзе вернулся в московский "Спартак" после аренды в "Тамбове".
МК-Спорт 12:41
Политика
Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38