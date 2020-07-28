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Общество Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

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