с чего всё началось

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Экономика Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. 150

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Общество В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков. 10

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 359

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,5K

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Экономика В Хабаровском крае дешевеют огурцы и картофель Снизились средние цены на капусту, на лук и огурцы, которые можно купить в рознице уже и по 49 рублей за килограмм.

Кино Ланина рассказала, как снималась постельная сцена с Певцовым Российская актриса Алина Ланина рассказала в интервью StarHit о съемках постельной сцены с актером Дмитрием Певцовым в фильме "На Париж".

Экономика Чистая квартальная прибыль «Яндекса» снизилась на 67% В первом полугодии консолидированная выручка увеличилась на 12% — до 88,4 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 37% — до 7,1 млрд рублей. 81

Происшествия Подставному владельцу «Айпары» в Чите вынесли приговор Бывшему подсобному рабочему читинского магазина-бара «Айпара» вынесен приговор за два эпизода предоставления паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Экономика Китай попал в финансовую ловушку Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента. 9

Игры Создатель Dragon Age работал над RPG про короля Артура для Ubisoft Ubisoft работала над PRG про короля Артура. Проектом руководил Майк Лейдлоу, ранее создавший серию Dragon Age.

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 50

Армия и оружие Боевые характеристики МиГ-41 оценили в Китае Новейший российский истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет подниматься на высоту 30 км и развивать скорость в 5 Махов.

Финансы Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1. 727