Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Читать в источнике
Комментировать219
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК09:55

Подробнее о событии

В России предложили расширить применение санкций

RT на русском16:58

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новости14:15

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Интерфакс06:51

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК09:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:04, Ашберн
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
44
Общество

Новые российские автомобили оснастят алкозамками

Ранее установку алкозамков в российских автомобилях поддержала ГИБДД.
НТВ 19:50
2
Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Lenta.ru 03:45
3,4K
Происшествия

Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
211
Технологии

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM 18:04
142
Происшествия

На Сахалине задержана группа, подозреваемая в сбыте наркотиков

Аргументы и Факты 06:20
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
11
Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа

Долгожданный фильм Кристофера Нолана «Довод», снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа, - заявил Warner Bros.
Регион online 11:38
2
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
72
Общество

Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье

Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
3
Общество

В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала

Компания 08:48
392
Политика

В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО

Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название.
Комсомольская правда 16:36
20
Политика

Байден сообщил, что не проходил тестирования на коронавирус

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который может стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США, не проходил тестирование на коронавирус.
ИА Красная Весна 19:30
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
104
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
40
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
1,5K
Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
35
Наука

Биологи из Японии и США смогли оживить древних микробов

О своём опыте учёные рассказали в исследовании, в ходе которого они смогли «воскресить» микрорганизмы, добытые из осадочных пород, чей возраст насчитывает около ста миллионов лет.
Машины и Механизмы 17:09
8
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
294
Политика

США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
8
Наука

Создан перспективный имплантат для подключения мозга к компьютеру

ИА Красная Весна 16:37
3
Политика

В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

RT на русском 06:26
788
Общество

В Забайкальском крае одним министерством стало меньше

Правительство Забайкальского края реорганизовало министерство инвестиционного развития.
Байкал24 15:36
4
Экономика

Коронакризис: России грозит нищета (Handelsblatt, Германия) (Handelsblatt)

Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России.
ИноСМИ 17:30
Футбол

Футболист «Валенсии» Черышев не планирует переходить в «Зенит»

Известия 17:24
2
Кино

Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Общество

В Сахалинской области выявили 69 новых заболевших коронавирусом

Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение.
АСТВ 06:46
5
Общество

Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия 16:02
Игры

VNN: в Left 4 Dead 2 выйдет новая сюжетная кампания

CyberSport.ru вчера в 13:16
5
Политика

Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю

«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру 13:00
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное