с чего всё началось

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Происшествия Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram. 211

Технологии Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store Дуров пояснил, как по его мнению влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store. 142

Политика В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название. 20

Политика Байден сообщил, что не проходил тестирования на коронавирус Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который может стать кандидатом от Демократической партии на пост президента США, не проходил тестирование на коронавирус.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,5K

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 35

Наука Биологи из Японии и США смогли оживить древних микробов О своём опыте учёные рассказали в исследовании, в ходе которого они смогли «воскресить» микрорганизмы, добытые из осадочных пород, чей возраст насчитывает около ста миллионов лет. 8

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 294

Общество В Сахалинской области выявили 69 новых заболевших коронавирусом Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение. 5