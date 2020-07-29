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RT на русском
RT на русском

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.В источнике
С чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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RT на русском

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

RT на русском08:30
REGNUM

Возможности наложения санкций на противников России должны быть расширены

REGNUM06:16
Финмаркет

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркетвчера в 06:14
РБК

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБКвчера в 09:55
Интерфакс

Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины

Интерфаксвчера в 06:51
Российская газета

Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газетавчера в 06:26
РИА Новости

Россия расширит возможности введения санкций против Украины

РИА Новостивчера в 14:15

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Газета.Ru18:13
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В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.
Известия03:46
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Резидент «Сколково» создал платформу для совместной работы сотрудников госучреждений

Компания Synesis, резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", разработала защищенную платформу Frisbee для совместной работы сотрудников, в том числе государственных организаций и корпораций.
ТАСС04:17

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

Обломки самолета, найденные во время поисков пропавшего в Бурятии Ан-2, принадлежат другому борту, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.
Российская газетавчера в 02:49
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
Коммерсантъ06:18
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Стало известно, когда одобрят вакцину против коронавируса в России

Разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции похожа на запуск первого искусственного спутника Земли, который был запущен еще при Советском Союзе, утверждает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
ToDay News Ufa08:31
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Более 700 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов

Уже 726 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ на 100 баллов, это на 70% больше, чем в прошлом году, результат по русскому языку и литературе улучшился в два раза, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
РИАМО06:32