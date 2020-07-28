Политика
РБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с инициативой национальному парламенту продлить в стране режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса до октября.
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