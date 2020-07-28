с чего всё началось

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.

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Футбол Сумма отступных в контракте Адольфо Гайча с ЦСКА составит € 30 млн По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.