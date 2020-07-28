с чего всё началось

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Политика Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ". 49

Футбол РПЛ представила календарь на новый сезон Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.

Экономика Скорость доставки иностранных онлайн-покупок увеличат Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил доработать правила трансграничной онлайн-торговли: это позволит сократить сроки доставки товаров, а продавцам – снизить издержки. 6

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 110

Общество FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу. 166

Происшествия В ДТП с автобусом в Москве пострадали семь человек Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. 3

Здоровье Калининград стал пилотным в изучении иммунитета к коронавирусу «Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области. 9

Футбол «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».

Политика Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России. 931

Футбол Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.

Происшествия Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн. руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействия в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукцией. 6

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,6K

Общество Дегтярёв рассказал о ситуации в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что ситуация, которая сложилась в Хабаровске, в целом вселяет «осторожный оптимизм». 255

Общество МТС получил первую лицензию на 5G в России МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора. 1,1K

Экономика Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15% Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. 81