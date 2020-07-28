Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта
, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Общество

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Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием автобуса и "Газели" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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«Калининградская область вошла в число регионов, где стартует пилотный проект по научному исследованию, оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции», - сообщила Елена Бабура, руководитель Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
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Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет.
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Политика

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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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67 случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки

Всего на 26 июля в Кузбассе у 3260 человек выявлен коронавирус.
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