с чего всё началось

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Армия и оружие В петербургскую клинику доставили раненую в Сирии журналистку RT Журналистка телеканала Russia Today Arabic Вафа Шабруни, получившая тяжелое ранение в Сирии, доставлена в клинику при Военно-медицинской академии, об этом в своем telegram-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Футбол ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.

Общество Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.

Политика Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.

Шоу-бизнес 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике 54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.

Культура Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".