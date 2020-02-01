Политика
REGNUMРоссия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.РБК15:04
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Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Здоровье
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11700 человек
Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11700 человек, 259 скончались.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство
Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Армия и оружие
В петербургскую клинику доставили раненую в Сирии журналистку RT
Журналистка телеканала Russia Today Arabic Вафа Шабруни, получившая тяжелое ранение в Сирии, доставлена в клинику при Военно-медицинской академии, об этом в своем telegram-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии
ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае
Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей Mercedes-Benz сообщило о скором прекращении жизненного цикла Mercedes-Benz X-Class.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.
Политика
Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Футбол
«Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Шоу-бизнес
54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике
54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Шоу-бизнес
Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры
Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
Здоровье
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.
Общество
Учителей школы в Красноярском крае переселили в туалет
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Политика
Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.