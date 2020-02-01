Политика

REGNUMREGNUMРоссия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса. Об этом 1 февраля сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
РБК15:04

Подробнее о событии

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Интерфакс12:18

Правительство разъяснило меру о приостановке безвизовых поездок с Китаем

РБК15:04

В правительстве пояснили приостановку безвизовых турпоездок в Китай

РИА Новости15:01

Россия приостановит безвизовые турпоездки с Китаем из-за коронавируса

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В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

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М.Мишустин подписал распоряжение о временной приостановке безвизовых туристических поездок в Китай

Агентство Москва12:12

Кабмин России: приостановка безвизовых турпоездок с Китаем касается граждан КНР

RT на русском15:00
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Политика

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Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11700 человек, 259 скончались.
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Общество

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Петербургский дневник вчера в 15:42
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Общество

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АМИТЕЛ 01:08
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru 19:32
Политика

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Российская газета вчера в 09:52
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Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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Шоу-бизнес

54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике

54-летняя Ирина Безрукова поделилась редким пляжным фото в купальнике Стоит отметить, что неизвестно, отправилась ли Ирина Безрукова на отдых в одиночестве или в компании друзей.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Россиянка утонула во время купания в Таиланде

Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
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В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.
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Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
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