с чего всё началось

Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР. В опубликованном в субботу документе подчёркивается, что меры носят "исключительно временный характер". Кроме того, на отдельных участках границы РФ с Монголией будет ограничено движение граждан Китая.

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