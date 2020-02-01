Политика
Российская газетаПравительство РФ приостановило безвизовые турпоездки в Китай
Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР. В опубликованном в субботу документе подчёркивается, что меры носят "исключительно временный характер". Кроме того, на отдельных участках границы РФ с Монголией будет ограничено движение граждан Китая.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.РБК15:04
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Общество
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Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
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«Зенит» объявил о возвращении Эмилиано Ригони из «Сампдории»
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Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля в Украину
В ноябре 2019 года СК возбудил дело о контрабанде 100 тысяч тонн топлива в Украину с Орского нефтеперерабатывающего завода.