Политика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство РФ приостановило безвизовые турпоездки в Китай

Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР. В опубликованном в субботу документе подчёркивается, что меры носят "исключительно временный характер". Кроме того, на отдельных участках границы РФ с Монголией будет ограничено движение граждан Китая.
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с чего всё началось
В субботу на сайте правительства было обнародовано
 постановление о новых мерах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории России.
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