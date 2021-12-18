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Правительство РФ просубсидирует сниженные цены на электричество в Крыму

Правительство России выделит из резервного фонда деньги на субсидирование бюджета Республики Крым для снижения цен на электроэнергию.
Вести Крым
В прошлом году было принято решение об отмене планировавшегося повышения цен на газ и электричество в Крыму в пределах 8%. В июле 2021 года крымские власти впервые за два года повысили стоимость газо- и электроснабжения.
Экономика сегодня
Власти субъекта не стали в 2020 году повышать стоимость природного газа и электроэнергии на 8%, и цены на соответствующие ресурсы сохранялись в регионе с июля 2019 года.
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