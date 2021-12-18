В прошлом году было принято решение об отмене планировавшегося повышения цен на газ и электричество в Крыму в пределах 8%. В июле 2021 года крымские власти впервые за два года повысили стоимость газо- и электроснабжения.
Всемирная организация здравоохранения продолжает оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V», заявила официальный представитель международной организации Маргарет Харрис, передает RT.
США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг, рассказывает агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
Аванесов напомнил, что россиянам грозит штраф за неубранный снег, если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения.