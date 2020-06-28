Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин добавил пассажирские железнодорожные перевозки и водный транспорт в список отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».
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«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении
 правительства.
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Московский Комсомолецвчера в 17:00

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Российская газета28 июня в 05:01

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

RT на русском28 июня в 04:10

Железнодорожные и водные перевозки включили в список пострадавших отраслей

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Пассажирские перевозки включены в список пострадавших от коронавируса отраслей

Газета.Ru28 июня в 04:24

Расширен список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения COVID-19

Государственная Дума РФ28 июня в 04:14

Железнодорожные и водные перевозки вошли в список пострадавших отраслей

РБК28 июня в 04:58
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Общество

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РБК 03:08
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РБК вчера в 23:00
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Общество

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РБК 07:56
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Политика

Мантуров: опыта и запасов РФ хватит на три волны коронавируса

Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:30
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Политика

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В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
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Общество

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Evo-rus.com 09:46
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Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
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