Коронавирус
Ореанда-НовостиВ России расширили список отраслей, пострадавших от коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин добавил пассажирские железнодорожные перевозки и водный транспорт в список отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса, пишет «Коммерсант».
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«Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом включены в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении правительства.RT на русском28 июня в 04:10
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Пассажирские перевозки включены в список пострадавших от коронавируса отраслей
Газета.Ru28 июня в 04:24
Расширен список отраслей экономики, пострадавших от последствий распространения COVID-19
Государственная Дума РФ28 июня в 04:14
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