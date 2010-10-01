Экономика
Новгород.руПравительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей, признанных пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.
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Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса
Великий Новгород.рувчера в 10:30
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