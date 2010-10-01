Экономика
Новгород.руПравительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей, признанных пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.
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Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса
Великий Новгород.рувчера в 10:30
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Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Футбол
Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год
РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Спартака» за 2019 год.
Чемпионат вчера в 20:39
Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru вчера в 18:54
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru вчера в 15:00
Авто
Китайский минивэн за 3,5 млн рублей представили в России
В версии Prestige за 3 099 000 рублей боковые сдвижные двери и зеркала заднего вида получают электропривод, в список опций добавляется бесключевой доступ, широкоугольные камеры и датчик дождя.
Российская газета вчера в 12:19
Футбол
УЕФА отреагировал на вспышку коронавируса в Португалии
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке COVID-19 в Португалии, где планировалось доиграть Лигу чемпионов.
RT на русском 01:23
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 29 июня в 08:33
Общество
В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович положительно оценила действия россиян по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 23:43
Экономика
Россияне стали реже покупать мороженое и квас
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое.
RT на русском 00:00
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera вчера в 13:33
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Здоровье
Российский препарат от коронавируса показал «прекрасные результаты»
Препарат «Арепливир» (российская марка «Фавипиравира») для лечения коронавируса показал хорошие результаты во время испытания на 30 пациентах в Смоленске.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей
«Анна Борисовна выиграла в одну калитку, она просто уничтожила Собчак, взяла и разорвала», — заявил Соловьев и пригласил Шафран выйти к нему в эфир.
Lenta.ru вчера в 08:30
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»
МК-Спорт 29 июня в 14:42
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости вчера в 14:08
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
В России сложился дефицит новых машин в автосалонах после того, как продажи вернулись на докризисный уровень.
Городовой вчера в 13:25
Политика
Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина
Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUM вчера в 10:54
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт вчера в 06:47