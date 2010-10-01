Экономика
Новгород.руПравительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Постановлением правительства России расширен перечень отраслей, признанных пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.
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Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии коронавируса
Великий Новгород.рувчера в 10:30
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Общество
В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля
В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Авто
Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу
Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Здоровье
Отказался выезжать к COVID-пациентам в пульмонологию ЦГБ для голосования по Конституции избирком Бердска
Члены участковых избирательных комиссий Бердска соблюдают санитарные требования Голосование по поправкам в Конституцию проходит 1 июля в Бердске не только на стационарных избирательных участках, но и с выездом на дом и в больницы.
Курьер. Среда. Бердск 04:15
Политика
Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Как проходило предварительное голосование Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск.
РБК 03:52
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Общество
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу
Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
Общество
Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
Общество
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
Evo-rus.com вчера в 08:40
Политика
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Автоспорт
Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
Motorsport.com Россия вчера в 11:57
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru вчера в 00:54
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Космос
Астрофизики обнаружили центр тяжести Солнечной системы
Американские астрофизики из проекта NANOGrav обнаружили центр тяжести нашей Солнечной системы, точку, где уравновешиваются массы звезды, планет и их спутников, астероидов, результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.
Профиль вчера в 16:39
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля
Общее число жертв в столице превысило 3,8 тыс. Вирусологи на фоне новой вспышки коронавируса в Казахстане предложили для России тактику "трех Т", чтобы помешать распространению инфекции: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.
РБК 03:14
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily вчера в 03:35
Общество
С коронавирусом в Казахстане предложили бороться «тремя Т»
С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Lenta.ru 02:14
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09