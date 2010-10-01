Экономика

Новгород.руНовгород.руПравительство РФ расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Постановлением правительства России расширен перечень отраслей, признанных пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.
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Официально пострадавших от коронавируса отраслей все больше

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Общество

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
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Авто

Новые ограничения на ввоз в Россию праворульных машин вступили в силу

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля.
ТАСС вчера в 17:24
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Общество

В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
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Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
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Отказался выезжать к COVID-пациентам в пульмонологию ЦГБ для голосования по Конституции избирком Бердска

Члены участковых избирательных комиссий Бердска соблюдают санитарные требования Голосование по поправкам в Конституцию проходит 1 июля в Бердске не только на стационарных избирательных участках, но и с выездом на дом и в больницы.
Курьер. Среда. Бердск 04:15
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге

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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное

Как проходило предварительное голосование Электронное голосование в Москве и Нижнем Новгороде завершилось 30 июня в 20:00 мск.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
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Общество

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу

Закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам вступил в силу 1 июля.
Агентство Москва вчера в 17:00
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Общество

Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
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Общество

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК вчера в 15:24
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Наука

Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено

Evo-rus.com вчера в 08:40
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Политика

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами

NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 20:02
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Баскетбол

Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
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Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 29 июня в 12:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

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Космос

Астрофизики обнаружили центр тяжести Солнечной системы

Американские астрофизики из проекта NANOGrav обнаружили центр тяжести нашей Солнечной системы, точку, где уравновешиваются массы звезды, планет и их спутников, астероидов, результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal.
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

Минтруд России разъяснил порядок начисления вторых единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет.
Будущее России. Национальные проекты 29 июня в 02:45
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Общество

Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 июля

Общее число жертв в столице превысило 3,8 тыс. Вирусологи на фоне новой вспышки коронавируса в Казахстане предложили для России тактику "трех Т", чтобы помешать распространению инфекции: трафик — закрытие границ, тестинг — максимально широкое тестирование для раннего выявления носителей, а также трейсинг — отслеживание контактов для обрыва цепочки заражения.
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Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

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С новой вспышкой коронавируса в Казахстане поможет бороться тактика «трех Т». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
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Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»

Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
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Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса

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