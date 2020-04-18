Коронавирус

ИзвестияИзвестияПравительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в субботу, 18 апреля.
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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Известия08:37

Зоопарки и торговлю одеждой включили в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Газета.Ru08:28

В список пострадавших от коронавируса отраслей внесли музеи, зоопарки, розничную торговлю

Коммерсантъ08:26

Власти добавили музеи, зоопарки, торговлю одеждой к пострадавшим отраслям

РБК08:27

Зоопарки и музеи добавлены в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Интерфакс08:23

Правительство расширило список сфер, наиболее пострадавших от COVID-19

РИА Новости08:18

Правительство расширило перечень пострадавших от COVID-19 отраслей

Парламентская газета08:15
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Общество

Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни.
Известия 08:24
1,3K
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

BFM.ru 07:00
1,4K
Общество

Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
3,5K
Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Транспорт

Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
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Общество

Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем

Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
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Шоу-бизнес

Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
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Общество

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
2,5K
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
1,5K
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости вчера в 11:01
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

Bimru.ru 09:18
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,7K
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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Политика

Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции.
Известия 06:53
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Общество

Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
8
Общество

Россия вошла в топ-10 по количеству заболевших коронавирусом

Россия заняла десятое место среди всех стран мира по числу зараженных коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 06:27
46
Общество

Доктор Комаровский объяснил, как следует дезинфицировать маски

Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
Газета.Ru 08:31
1
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru вчера в 07:11
2,3K
Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Портал Поиск 06:26
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Общество

В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге

Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
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Шоу-бизнес

Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд

Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
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Политика

Захарова осудила «Би-Би-Си» за предвзятое отношение к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиовещательная корпорация "Би-Би-Си" предвзято освещает события в России.
Газета.Ru 08:50
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Здоровье

Врач рассказала, для кого из молодых особенно опасен коронавирус

Заразившиеся коронавирусом пациенты с хроническими заболеваниями входят в особую группу риска, рассказала врач из научно-клинического центра ФМБА в ролике, опубликованном телеведущей Еленой Малышевой в инстаграме.
РИА Новости 07:23
11
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
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