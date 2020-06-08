Общество

REGNUMREGNUMПравительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны

Поездки разрешаются для ухода за больными родственниками, для лечения, а также с целью учёбы или работы. «Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», — заявил глава правительства.
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с чего всё началось

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.
РИА Новости06:06

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РБК06:28

Россия частично открывает границы для выезда за рубеж

БИЗНЕС Online06:22

Россиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечение

Интерфакс06:20

Россиянам разрешили поездки за границу на работу, учебу и лечение

Коммерсантъ06:11

Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

ТАСС06:07

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

РИА Новости06:06

Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж

RT на русском06:14
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Известия 06:22
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Общество

В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса

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Экономика

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Политика

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Общество

Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах.
Интерфакс 04:23
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Технологии

Apple запатентовала технологию для групповых селфи на расстоянии

Газета.Ru 06:04
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
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Общество

Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж

Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
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Общество

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
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Общество

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Политика

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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Политика

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Общество

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
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В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

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