Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, завил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.

с чего всё началось

Поездки разрешаются для ухода за больными родственниками, для лечения, а также с целью учёбы или работы. «Мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», — заявил глава правительства.

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