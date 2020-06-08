Общество
REGNUMПравительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
Читать в источнике
Оценить790
с чего всё началось
Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.РИА Новости06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Здоровье
Поликлиники Алтайского края начинают возвращаться к плановой медпомощи
Поликлиники Алтайского края начнут возвращаться к плановой работе с этой недели. Правда пока речь идет о детских учреждениях.
Алтайская правда 03:36
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
По словам сенатора, технические характеристики воздушных судов серии SSJ-100 "существенно ограничивают" их эксплуатацию на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах.
ТАСС 01:03
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Политика
Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Интерфакс 07:59
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
Генпрокуратура заявила о десятикратном росте числа фейков в интернете
«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции», — указали в Генпрокуратуре.
RT на русском 05:40
Игры
Игра мечты: приключенческий экшен Craftopia выйдет в раннем доступе Steam в июле
Evo-rus.com 03:20
Кино
Премьеру фильма «Сердце Пармы» перенесли
Новости Перми 07:25
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru 06 июня в 10:53
Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как пытались скрыть утечку в Норильске
В день разлива топлива, 29 мая, Росприроднадзор запланировал проверку как раз рядом с ТЭЦ.
RuNews24.ru 03:02
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Общество
Ответственные за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» остались без работы
Собеседник издания, близкий к 307-му департаменту «Газпрома», рассказал «Ленте.ру», что Филиппова «попросили» — он сам написал заявление, другой источник в «Газпроме» подтвердил, что топ-менеджер останется без работы.
Lenta.ru 04:19
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой
В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
Общество
Премьер Армении Пашинян вылечился от коронавируса
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о выздоровлении после заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:36
Общество
Выпускники могут подавать заявления в вузы с 20 июня
Примечательно, что подавать документы в вузы будущие студенты могут уже с 20 июня.
Moi-portal.ru 07:01
Общество
В Петербурге открылись непродовольственные магазины
В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины.
Piter.tv 03:41