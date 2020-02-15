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REGNUMПравительство РФ разрешило зачислять маткапитал на эскроу-счета
Правительство России изменило порядок направления средств материнского капитала, об этом 15 февраля сообщается на официальном сайте органа исполнительной власти. Изменения коснутся порядка выплаты средств для улучшения жилищных условий.
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с чего всё началось
Как сказано в пояснении к постановлению, опубликованному на сайте кабмина, это связано с изменениями на рынке долевого строительства, которые произошли ещё в 2019 году.News.ruвчера в 10:18
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Правительство изменило порядок траты маткапитала на улучшение жилищных условий
Говорит Москвавчера в 09:47
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