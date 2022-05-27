Компания участвует в обслуживании крупных индустриальных проектов в России и за рубежом: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", Tangguh (Индонезия).
Германия не поставляет Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей, поскольку придерживается единой позиции как федерального правительства, так и союзников по НАТО, заявила статс-секретарь немецкого министерства обороны и депутат бундестага от СДПГ Зимтье Меллер в интервью немецкому каналу ZDF.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен, передает ТАСС со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.
Российское отделение исландской компании Arctic Trucks представило свой новый проект на базе китайского пикапа Great Wall Wingle 7: спецверсию называют экспедиционной, и она рассчитана на эксплуатацию в экстремальных дорожных условиях.
«Россия и Украина являются двумя важными рынками для туристической сферы Турции, однако, несмотря на ситуацию на севере Черного моря и как результат спад на обоих рынках, с начала года фиксируется в целом положительная динамика по общему числу иностранных туристов в Турции», — заявил Чорабатыр.
Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооружённые силы РФ, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.