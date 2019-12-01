Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПравительство РФ решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило вложить деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние инфраструктурные проекты, сообщают «Ведомости». Это предлагали сделать в Минфине. Также средства будут пущены на кредиты другим государствам, чтобы те приобретали российскую продукцию.
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В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правда01 декабря в 23:17

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

РИА Новостивчера в 02:11

Главную заначку России предложили тратить на иностранцев

Lenta.ruвчера в 00:46

«В тратах ФНБ видны шкурные интересы»

Накануне.Ru00:38

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ru01 декабря в 16:57

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомости01 декабря в 16:04

Фондовый рывок

Российская газета01 декабря в 09:58
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Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.
РИА Новости 03:32
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Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
РБК 03:12
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Происшествия

В СК рассказали о результатах экспертиз в деле сестёр Хачатурян

RT на русском 02:10
Кино

В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

Российский актер Данила Козловский в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала "Викинги" в роли русского князя Олега, передает Metro.
Газета.Ru вчера в 07:08
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Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
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Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»

Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
RuNews24.ru вчера в 12:59
Авто

Роскошный кроссовер Genesis GV80 показали на новых шпионских фото

Пока поклонники корейской марки ждут выхода новинки на рынок, в Сети продолжают появляться шпионские фото Genesis GV80.
CarsWeek.ru 01 декабря в 05:04
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Фигурное катание

Авербух назвал фаворитов финала Гран-при по фигурному катанию

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о фаворитах финала Гран-при среди женщин, передает teamrussia.pro.
Газета.Ru вчера в 16:18
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Политика

США пригрозили Франции торговой войной

Торговое представительство США распространило заявление, в котором предупредило о возможном установлении пошлин на французские товары на сумму около 2,4 миллиарда долларов в ответ на введение Францией цифрового налога в отношении американских компаний.
Ридус 00:04
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров истратил миллион на праздник дочери

Как пишет "Комсомольская правда", в честь восьмилетия дочери Филиппа Киркорова ресторан оформили в восточном стиле, чтобы была ассоциация с ее любимой сказкой "Аладдин".
Новые Известия вчера в 09:45
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Экономика

Western Union заявил о временной недоступности переводов в Таджикистан

Платёжные системы Western Union и Contact заявили, что трансграничные денежные переводы временно недоступны в Таджикистане.
RT на русском 02:44
Происшествия

Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ангаре произошло возгорание. Объявлен повышенный уровень пожара.
Российская газета вчера в 19:48
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 03:49
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Дана Борисова посмеялась над слухами о беременности от Алексея Панина

Дана Борисова решила разъяснить слухи о ее беременности от Алексея Панина. Она посмеялась над домыслами журналистов.
Дни24 01 декабря в 10:39
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Происшествия

В Москве заочно арестован ещё один участник акции 27 июля

27 июля в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Говорит Москва 03:39
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

Украинский министр опроверг планы о смене руководства «Нафтогаза»

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о возможной смене руководства всех «стратегических» энергетических компаний, включая «Нафтогаз».
REGNUM 03:22
Общество

Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

До Рождества еще три недели, а Белый дом уже украсили к празднику. Об этом сообщила супруга президента США Меланья Трамп.
Российская газета вчера в 20:25
Происшествия

В Петербурге школьница выжила после падения с 14-го этажа

REGNUM 03:12
Кино

В сериале «Ведьмак» появится «поддельная Цири»

Британская актриса Виола Преттеджон сыграет «поддельную Цири» в предстоящем сериале «Ведьмак» от Netflix.
REGNUM вчера в 11:49
Политика

Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России

Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
РБК 02:57
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