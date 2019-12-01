Экономика
Моя Москва.онлайнПравительство РФ решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило вложить деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) во внутренние инфраструктурные проекты, сообщают «Ведомости». Это предлагали сделать в Минфине. Также средства будут пущены на кредиты другим государствам, чтобы те приобретали российскую продукцию.
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Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам
URA.Ru01 декабря в 16:57
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