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Правительство РФ скорректировало выплаты работающим с больными COVID-19 медикам

Правительство России скорректировало выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19.
Lenta.ru
"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
ТАСС
Выплаты коснутся врачей и медработников с высшим (немедицинским) образованием, среднего медперсонала, участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики, инфекционистов, фельдшеров.
Известия
Также медики, работающие с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные страховые гарантии.
РИА Новости

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