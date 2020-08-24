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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты

Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок погашения увеличен до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин зафиксировал ставку по образовательным кредитам

Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
ТАСС05:42
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Кредиты на образование для россиян станут льготными: о чем говорил на встрече со своими заместителями премьер Мишустин

Комсомольская правда07:26
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
РИА Новости

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Говорит Москва

Кабмин утвердил фиксированную ставку по образовательным кредитам в 3%

Говорит Москва05:19
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

Агентство Москва05:06

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
RT на русском07:16
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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У мэрии Москвы появились права на трансляцию записей с городских камер

Как пишет «Коммерсантъ», в контракте указано, что в цели обработки данных с камер входит «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе в интернете».
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Газета.Ru03:15
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Privet-Rostov.ru04:39
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ФАНвчера в 03:06
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