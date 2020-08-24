В России установили льготную ставку 3% на образовательные кредиты
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Правительство России установило льготную ставку на образовательные кредиты на уровне 3% годовых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Срок погашения увеличен до 15 лет.В источнике
С чего всё началось
Кабмин зафиксировал ставку по образовательным кредитам
Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
ТАСС05:42
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