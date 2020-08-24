У мэрии Москвы появились права на трансляцию записей с городских камер

Как пишет «Коммерсантъ», в контракте указано, что в цели обработки данных с камер входит «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе в интернете».