Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%
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Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, увеличив срок его погашения до 15 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых
Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
ТАСС05:42
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