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Интерфакс
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, увеличив срок его погашения до 15 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых

Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
ТАСС05:42
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Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

Агентство Москва05:06
РИА Новости

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Говорит Москва

Кабмин утвердил фиксированную ставку по образовательным кредитам в 3%

Говорит Москва05:19
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
Комсомольская правда

В России вводят льготные условия для кредитов на образование

Комсомольская правда05:05

ВТБ снижает ставки по кредитам на новые автомобили

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Privet-Rostov.ru04:39

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