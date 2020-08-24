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Интерфакс
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Правительство установило льготную ставку образовательного кредита на уровне 3% годовых, увеличив срок его погашения до 15 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых

Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.
ТАСС05:42
Подробнее о событии
Интерфакс

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Интерфакс05:30
RT на русском

Правительство вводит льготные условия выдачи кредитов на образование

RT на русском05:23
Говорит Москва

Кабмин утвердил фиксированную ставку по образовательным кредитам в 3%

Говорит Москва05:19
РИА Новости

В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам

РИА Новости05:21
Вести.Ru

В России появились льготные кредиты на образование под 3%

Вести.Ru05:15
Агентство Москва

Правительство РФ увеличило срок погашения образовательных кредитов до 15 лет

Агентство Москва05:06
Комсомольская правда

В России вводят льготные условия для кредитов на образование

Комсомольская правда05:05

Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
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