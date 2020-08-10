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REGNUM
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Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

Мишустин отметил, что "раньше для получения пособий, выплат, льгот на лекарства, парковку, опекун должен был лично подтвердить свой статус соответствующей справкой, сейчас он может это сделать дистанционно".
ТАСС04:51
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В России упростили получение пособий

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Правительство упростило получение пособий опекунами

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Кабмин упростил получение пособий опекунами

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В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

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Мишустин заявил об упрощении получения пособий опекунами в РФ

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Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

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КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

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КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»
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