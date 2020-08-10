Правительство РФ упростило получение пособий опекунами
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Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
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