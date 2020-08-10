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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
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URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
Народные новости

Мишустин заявил об упрощении получения пособий опекунами в РФ

Народные новости04:28
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей
РИА Новости02:26
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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«Очередное судейское убийство «Спартака». «Фратрия» призвала уволить Кашшаи и выступила против главы РФС Дюкова

«Фратрия», фанатское объединение и движение болельщиков спортивного общества «Спартак», опубликовала заявление по итогам скандального матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2). Фанаты «Спартака» призвали уволить главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и выступили против президента РФС Александра Дюкова.
Sport24.ru04:54

Ряд южноуральских больниц перестанет принимать больных с ковидом

Во время презентации новой медицинской техники, которая будет передана системе здравоохранения, глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация позволяет сократить число резервных мест для коронавирусных больных.
Polit74.ru04:16

Россиянам разрешат исправить свою кредитную историю

Россияне смогут исправлять неверную информацию в своих кредитных историях, если банк отказывается это сделать, а также гражданам будет разрешено неограниченное число раз узнавать свой индивидуальный рейтинг заемщика.
Lenta.ru02:09
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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