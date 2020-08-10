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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

VW Jetta, Kia Cerato, Mazda 3 — тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест трех оставшихся на рынке седанов С-класса — новой Volkswagen Jetta, Kia Cerato и Mazda 3, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем23:10

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Не хватает данных Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила в Минздрав России письмо (есть у "ФВ"), в котором призывает отложить вопрос о государственной регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак2" НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, так как пока не завершено ее тестирование в соответствии с принятыми международными нормами.
Фармацевтический вестник05:00
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского, обратилась с заявлением к милиции, войскам и участникам протестов, начавшихся после закрытия избирательных участков.
РБК18:51
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«Доброе утро всем, кроме Казарцева и ВАР». «Спартак» — после матча с «Сочи»

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал ироничный пост после скандального матча 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Сочи» (2:2). «Доброе утро всем, кроме Василия Казарцева и ВАР», — говорится в сообщении.
Спорт-Экспресс06:20