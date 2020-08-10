Правительство РФ упростило получение пособий опекунами
Смотрите также
В Москве задержаны трое полицейских по обвинению в подбросе наркотиков
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Twitter ведет переговоры с TikTok о возможном объединении
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России
В МВД Белоруссии сообщили о 89 пострадавших в ходе протестов
Получить кешбэк за туры по России смогут около трех млн человек
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Forbes назвал самые популярные сериалы лета на Netflix
Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах
Добровинский пообещал новый поворот в деле Ефремова
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Уголовные дела возбуждены по фактам массовых беспорядков в Белоруссии
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнира
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
Опрос: После выхода на пенсию россияне хотят получать 59 тысяч рублей
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний
Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
Подробнее о событии