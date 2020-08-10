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МИР 24
МИР 24

Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот

Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот и инвалидов. Для этого создан специальный банк данных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «МИР 24».В источнике
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Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
URA.Ru

В России упростили получение пособий

URA.Ru05:08
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

Жители начали забрасывать здание главка КГБ Белоруссии по Минску яйцами

По данным телеграм-канала Next Live, сейчас в Минске местные жители, которые живут недалеко от переулка Козлова, 6а, начали забрасывать здание Управления КГБ Республики Беларусь по городу Минску сырыми яйцами и бутылками.
Московский Комсомолец15:11

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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Кравчук допустил возможность визита в ДНР и ЛНР

Киев, 10 августа 2020, 13:47 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук не исключает возможность визита на не подконтрольные Украине территории Донбасса.
REGNUM06:47
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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