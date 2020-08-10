Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот
Смотрите также
В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS
Минск задействовал внутренние войска для разгона протестующих
Роман Широков избил судью во время любительского матча
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Словакия высылает трех российских дипломатов
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Судья матча «Спартак» - «Сочи»: Не считаю второй пенальти явной ошибкой
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
В Минске освободили трех задержанных российских журналистов
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков
«Не узнать». Новый образ Гальцева удивил зрителей
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
В Белоруссии силовики перепутали автобус с автозаком
Льюис победил Олейника нокаутом на турнире UFC Fight Night 174
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
В Минске начали применять резиновые пули против протестующих
Судья матча «Спартак» - «Сочи»: Не считаю второй пенальти явной ошибкой
Роман Широков избил судью во время любительского матча
Словакия высылает трех российских дипломатов
Минздрав попросил отложить регистрацию первой вакцины от коронавируса
Защита предоставила видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Минфин РФ: Кипр согласился повысить налог на доходы из России до 15%
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Попова назвала регионы с наибольшей долей жителей с антителами к COVID
ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства
Правительство России упростило получение пособий опекунами детей-сирот и инвалидов. Для этого создан специальный банк данных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «МИР 24».В источнике
Подробнее о событии