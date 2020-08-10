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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
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РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
Народные новости

Мишустин заявил об упрощении получения пособий опекунами в РФ

Народные новости04:28
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52

Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК.
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
РИА Новости07:37
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Из России в Турцию отправились первые прямые рейсы

Значительный рост цен участники рынка объясняют еще и тем, что турецкие отели, которые получили так называемый сертификат безопасности от властей, сейчас заполняются, помимо россиян, гостями из стран СНГ и европейцами, которые, по большому счету, больше никуда вылететь пока не могут.
BFM.ru04:21
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Германия ответила на давление США за «Северный поток-2»

Кабинет министров Германии поддерживает контакты с фирмами, по отношению к которым США могут применить санкции за строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, 10 августа сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна08:49

Захарова прокомментировала задержания российских журналистов в Минске

«Исходим из того, что белорусская сторона отнесется с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий», — сообщила Захарова, отметив, что в российском МИДе уделяют приоритетное внимание ситуации с задержанием журналистов.
Известия09:03

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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