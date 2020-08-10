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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ упростило получение пособий опекунами

Москва, 10 августа 2020, 11:46 — REGNUM Получение пособий и льгот опекунами стало проще за счёт изменения процедуры оформления. Об этом 10 августа сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.В источнике
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Lenta.ru

В России упростили получение пособий на детей и инвалидов

Lenta.ru04:34
News.ru

Банк данных опекунов появился в России

News.ru04:52
ТАСС

Кабмин упростил получение пособий опекунами

ТАСС04:51
Известия

Правительство упростило получение пособий опекунами

Известия04:42
РБК

Власти упростили получение социальной помощи опекунами

РБК06:32
Народные новости

Мишустин заявил об упрощении получения пособий опекунами в РФ

Народные новости04:28
Вести.Ru

Упрощается оформление пособий опекунами детей-сирот и инвалидов

Вести.Ru04:54

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии

Другой участник выборов – лидер оппозиции Светлана Тихановская – по разным областям, предварительно, набрала 2,3-3,9 процента Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко возглавил президентскую гонку – об этом заявила в понедельник председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина, сообщает ТАСС.
Толк00:53