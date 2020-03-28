Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Интерфакс16:29

Губернаторы смогут менять список товаров первой необходимости

Московский Комсомолецвчера в 13:46

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАСС16:09

Правительство РФ дополнило список товаров первой необходимости

Красная весна16:44

Табак и автозапчасти исключили из числа товаров первой необходимости

Газета.Ru16:19

Губернаторам разрешили менять список самых необходимых товаров

News.ruвчера в 14:10

Правительство внесло изменения в список товаров первой необходимости

РИА Новости16:17
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Политика

Клишас заявил об отсутствии у Собянина права на ввод массовых ограничений

«В соответствии со статьей 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений — исключительная компетенция Федерального собрания и президента», — сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
РБК 15:07
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 13:06
Общество

Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное

Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
РБК 13:25
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Космос

Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов

Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.
N+1 26 марта в 09:55
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Faktom 10:54
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Собчак показала фото из самоизоляции

Ксения вместе со своим супругом соблюдают предписанную ВОЗ самоизоляцию и не выходят из дома.
Народные новости 12:45
Общество

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
РБК 15:25
Общество

Мосгордума начала обсуждение наказания для нарушивших самоизоляцию

Депутаты Мосгордумы приступили к обсуждению наказаний в случае нарушения жителями города режима самоизоляции.
РБК 15:14
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Политика

Украинские министры подали в отставку в разгар пандемии коронавируса

На Украине подали в отставку министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец.
Вести.Ru 15:52
Футбол

Сборная Украины разгромила Россию в матче ЧЕ по FIFA 20

Сборная Украины разгромила Россию в матче FIFA 20 по киберфутболу (6:1).
Metaratings 11:22
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Игры

Оригинальная версия NieR станет доступна на PS4, Xbox One и РС

Японский разработчик компьютерных игр Square Enix в ходе онлайн-трансляции, посвященной десятому юбилею выхода игры NieR, анонсировал релиз оригинальной части игры на для PS4, Xbox One и РС.
Народные новости 11:51
Общество

Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса

RuNews24.ru 00:14
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Армия и оружие

В США рассказали о серьезных проблемах в работе истребителя F-35

Отмечается, что данный дефект является первым для американских истребителей 5-го поколения F-35 Счетная палата США заявила о наличии серьезной проблемы в системе «ALIS», которая необходима для проведения диагностики и обеспечения работоспособности истребителя-бомбардировщика F-35.
Военное дело 05:23
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи—Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева, присутствовавшая на вечеринке сестры Игоря Крутого, Аллы, рассказала, как вели себя в тот вечер гости, среди которых был заразившийся коронавирусом Лев Лещенко.
РИА Новости 14:56
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 27 марта в 03:35
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Общество

В Италии показали новые видео работы российских военных в Бергамо

Итальянский новостной ТВ канал TGcom24 вчера показал новые кадры работы российских военных в Италии.
ToDay News Ufa 07:54
Армия и оружие

Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией

Коммерсантъ вчера в 21:38
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
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