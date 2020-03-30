Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 17:41

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Известиявчера в 22:40

Жителям Мордовии напомнили список товаров первой необходимости

Известия Мордовии28 марта в 04:24

Какие непродовольственные товары первой необходимости разрешены к продаже

Моллы.Ru28 марта в 04:19

В Крыму бензин и маски включили в перечень товаров первой необходимости

SM News27 марта в 09:45
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Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:21
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Политика

Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых

Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Известия вчера в 23:40
Общество

838 человек скончались в Испании от коронавируса за сутки

В Испании за сутки от коронавируса скончались 838 человек. Всего погибли более 6500 человек, сообщает РИА Новости.
Псковское агентство информации вчера в 05:54
Финансы

Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе

Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Lenta.ru вчера в 00:09
Общество

В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день

Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 21:03
Общество

Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин

Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:20
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Футбол

Капитан «Астон Виллы» призвал оставаться дома, а спустя пару часов разбил свой Range Rover

Капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, сообщает The Sun.
Чемпионат вчера в 23:03
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия 27 марта в 09:56
Здоровье

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек

В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 22:24
Общество

Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное

Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
РБК вчера в 13:25
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Происшествия

В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка

В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Газета.Ru вчера в 06:35
Гаджеты

Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами

Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Дни24 00:27
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости вчера в 18:54
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 15:22
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Общество

Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин

Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Газета.Ru вчера в 15:18
Наука

В России создали три препарата против COVID-19

В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:44
Экономика

Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели

Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Эхо Москвы вчера в 21:07
Общество

Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
RT на русском вчера в 23:42
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском вчера в 17:46
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Происшествия

Полиция Москвы задержала машину якобы отдела по борьбе с коронавирусом

Сотрудники столичной ГИБДД задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения, ездившего по городу на автомобиле с наклейкой Отдел по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Москва 24 00:18
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