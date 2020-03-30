Коронавирус
ИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
Читать в источнике
Оценить416
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Политика
Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых
Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Общество
838 человек скончались в Испании от коронавируса за сутки
В Испании за сутки от коронавируса скончались 838 человек. Всего погибли более 6500 человек, сообщает РИА Новости.
Финансы
Опубликован прогноз по курсу рубля на выходной неделе
Курс доллара в выходную неделю может составить 77-80 рублей, а евро — 84-86 рублей.
Общество
В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день
Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
Общество
Рошаль рассказал, как не заразиться коронавирусом, посетив магазин
Доктор Леонид Рошаль пояснил, какие меры предосторожности следует принять сегодня, посещая общественные места, сообщил РИА Новости.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Футбол
Капитан «Астон Виллы» призвал оставаться дома, а спустя пару часов разбил свой Range Rover
Капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, сообщает The Sun.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до 13 человек
В Бурятии зарегистрировано 13 человек, заражённых новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Ограничение передвижения в Москве и Подмосковье. Главное
Ограничения С 30 марта режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы, независимо от возраста.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Происшествия
В Одессе из-за портрета Сталина на автомобиле произошла массовая драка
В Одессе из-за наклейки на оконном стекле, на которой изображен Иосиф Сталин, произошла массовая драка с участием около 20 человек.
Гаджеты
Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя экранами
Анонс флагманского смартфона 8848 Titanium M6 состоялся 29 марта и сразу аппарат стал доступен для предзаказа.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Здоровье
В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом
В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Общество
Олимпийская чемпионка Резцова отказалась соблюдать карантин
Еще ранее против карантина выступал прославленный фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который называл коронавирус "полнейшей чушью" и утверждал, что "от обычного гриппа и туберкулеза больше людей умирает".
Наука
В России создали три препарата против COVID-19
В России при участии специалистов Российской академии наук были созданы три лекарственных препарата, которые потенциально можно будет использовать для лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Ужесточение мер по борьбе с коронавирусом в Москве и области станет ударом по бизнесу, считают предприниматели
Как сказал газете РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик, сейчас необходимо не только помогать тем, кто уже потерял работу, но и постараться не допустить, чтобы безработица росла по экспоненте.
Общество
Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России
Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Происшествия
Полиция Москвы задержала машину якобы отдела по борьбе с коронавирусом
Сотрудники столичной ГИБДД задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения, ездившего по городу на автомобиле с наклейкой Отдел по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.