Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Политика Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Общество Москва и область отправлены на самоизоляцию Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Общество Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

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Общество Сроки бухгалтерской отчетности перенесли Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).

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Шоу-бизнес У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.

Авто Genesis представил новый Genesis G80 G80 предлагает бескомпромиссный стиль и практичность, представляя самую современную интерпретацию классического профиля седана с идеальной пропорцией купе в сочетании с фирменным языком дизайна «Athletic Elegance».