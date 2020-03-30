Коронавирус
ИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Политика
Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ
Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Политика
Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса
Россия с 30 марта, согласно распоряжению правительства, ограничила пересечение государственной границы.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Общество
Москва и область отправлены на самоизоляцию
Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Здоровье
В Приморье приостановлено тестирование на короновирус для всех желающих
Одним из первых регионов Приморье сделало тестирование на коронавирусную инфекцию доступным для жителей (на бесплатной основе).
Наука
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента
Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.
Общество
Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
Культура
Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»
Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Общество
Сроки бухгалтерской отчетности перенесли
Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Футбол
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП
Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.
Шоу-бизнес
У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко
Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
Авто
Genesis представил новый Genesis G80
G80 предлагает бескомпромиссный стиль и практичность, представляя самую современную интерпретацию классического профиля седана с идеальной пропорцией купе в сочетании с фирменным языком дизайна «Athletic Elegance».
Культура
«Бандерштат»: Украина готовит фашистский шабаш для зомбирования молодёжи
Всего 37 проектов из 100, львиная доля которых касается прославления УПА*, имён Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича.
Общество
Министр финансов одной из федеральных земель Германии найден мертвым
Министр финансов федеральной земли Гессен найден мертвым.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Политика
«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента
62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Общество
В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.