Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Известиявчера в 22:40

Смартфоны и компьютеры исключили из товаров первой необходимости

Ведомостивчера в 21:45

Какие непродовольственные товары первой необходимости разрешены к продаже

Моллы.Ru28 марта в 04:19

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09

Жителям Мордовии напомнили список товаров первой необходимости

Известия Мордовии28 марта в 04:24

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27
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Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Пресс-секретарь Путина рассказал о подготовке обращения президента РФ

Москва, 30 марта 2020, 04:36 — REGNUM Детали подготовки обращения президента РФ Владимира Путина к российским гражданам, которое было сделано 25 марта, раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 21:36
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Политика

Россия ограничила пропуск через госграницу на фоне коронавируса

Россия с 30 марта, согласно распоряжению правительства, ограничила пересечение государственной границы.
ТАСС вчера в 17:14
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Общество

Москва и область отправлены на самоизоляцию

Москва и область отправлены на самоизоляцию Московский регион с понедельника, 30 марта, начал переход на жесткий карантин по коронавирусной инфекции вместо предполагавшегося ранее рекомендательного.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Здоровье

В Приморье приостановлено тестирование на короновирус для всех желающих

Одним из первых регионов Приморье сделало тестирование на коронавирусную инфекцию доступным для жителей (на бесплатной основе).
Primpress.ru 01:50
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 27 марта в 09:41
Общество

Китайская промышленность возобновила производство на 98,6 процента

Китайские промышленные предприятия на фоне значительного улучшения эпидемической ситуации в стране смогли возобновить производство в среднем на 98,6%, заявил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.
РИА Новости 01:08
Общество

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.
RT на русском вчера в 19:50
Культура

Алексей Глызин о шоу «Маска»: «Скинул за проект килограмма три»

Певец поделился впечатлениями об участии в неординарной программе. Каждый из участников шоу «Маска» спрятан за сложным костюмом.
Wday.ru вчера в 11:24
Общество

Сроки бухгалтерской отчетности перенесли

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Современный Предприниматель 27 марта в 11:33
Шоу-бизнес

Игорь Николаев узнал результаты анализа на коронавирус

Газета.Ru 01:50
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Футбол

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш нарушил карантин и попал в ДТП

Полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Джек Грилиш на своей странице в Twitter выкладывает видео с призывом соблюдать карантин, после чего едет к бывшему партнеру по команде и разбивает свой автомобиль.
Спорт день за днем 01:23
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости вчера в 20:31
Авто

Genesis представил новый Genesis G80

G80 предлагает бескомпромиссный стиль и практичность, представляя самую современную интерпретацию классического профиля седана с идеальной пропорцией купе в сочетании с фирменным языком дизайна «Athletic Elegance».
SpeedMe вчера в 23:27
Культура

«Бандерштат»: Украина готовит фашистский шабаш для зомбирования молодёжи

Всего 37 проектов из 100, львиная доля которых касается прославления УПА*, имён Мазепы, Петлюры, Бандеры и Шухевича.
Rusvesna.su вчера в 21:30
Общество

Министр финансов одной из федеральных земель Германии найден мертвым

Министр финансов федеральной земли Гессен найден мертвым.
Новый День вчера в 15:22
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Политика

«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента

62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Дождь 01:54
Общество

В России за сутки выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в регионах России зафиксировано 270 случаев заболевания коронавирусом.
iReactor вчера в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
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