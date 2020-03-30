Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.

Общество Автор мирового рок-хита умер от коронавируса Американский музыкант Алан Меррил, один из авторов знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет после того, как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Башкирии могут ввести «сухой закон» В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Политика Зеленский допустил дефолт на Украине Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

Общество В Москве введен всеобщий режим самоизоляции С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции - жители столицы могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу или выгулять домашнее животное.

Общество Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.

Общество В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Политика Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Происшествия На казанской стройке произошел пожар Черный столб дыма было видно с разных точек города. В Казани произошло возгорание на стройке на улице Сибгата Хакима.