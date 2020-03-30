Коронавирус
ИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости
Политика Сегоднявчера в 18:27
Правительство исключило сигареты из списка товаров первой необходимости
Народные новостивчера в 17:00
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Общество
Автор мирового рок-хита умер от коронавируса
Американский музыкант Алан Меррил, один из авторов знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет после того, как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В Башкирии могут ввести «сухой закон»
В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Коронавирус разогнал пробки в Петербурге
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Коронавирус по состоянию на 30 марта в России: новые смерти, заражено более 1 500 человек
Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Зеленский допустил дефолт на Украине
Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Общество
В Москве введен всеобщий режим самоизоляции
С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции - жители столицы могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу или выгулять домашнее животное.
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Экономика
Акции «Роснефти» выросли на 7,6%
За 23 марта на Лондонской и Московской биржах было куплено 1,5 млн акций.
Общество
Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу
Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Общество
В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Происшествия
На казанской стройке произошел пожар
Черный столб дыма было видно с разных точек города. В Казани произошло возгорание на стройке на улице Сибгата Хакима.
Здоровье
Первый завозной случай коронавирусной инфекции выявлен в Приамурье
В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции — заболела женщина, посещавшая страну с неблагополучной эпидобстановкой по COVID-19.
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Культура