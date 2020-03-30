Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта. Региональные власти имеют право вносить изменения в этот список на уровне субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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Новый перечень товаров первой необходимости утвердило Правительство РФ

Московский Комсомолец02:23

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

РБКвчера в 18:27

Правительство РФ исключило табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

Политика Сегоднявчера в 18:27

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

РИА Новостивчера в 16:17

Кабмин исключил табак и автозапчасти из числа товаров первой необходимости

ТАССвчера в 16:09

Правительство исключило сигареты из списка товаров первой необходимости

Народные новостивчера в 17:00

Кабмин РФ утвердил перечень товаров первой необходимости во время карантина

iReactor28 марта в 12:01
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество

Автор мирового рок-хита умер от коронавируса

Американский музыкант Алан Меррил, один из авторов знаменитого хита I Love Rock 'n' Roll, умер в возрасте 69 лет после того, как заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 03:21
Общество

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Lenta.ru 03:06
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

В Башкирии могут ввести «сухой закон»

В Башкирии могут запретить продажу алкоголя. Об этом сегодня на оперативке в правительстве РБ сообщил Радий Хабиров.
UfacityNews.ru 02:06
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

Коронавирус разогнал пробки в Петербурге

REGNUM 03:29
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
RT на русском 03:03
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

Коронавирус по состоянию на 30 марта в России: новые смерти, заражено более 1 500 человек

Число умерших в РФ - 8 (за последние сутки + 2) Актуальную информацию по больным инфекционной больницы "Коммунарка" дал главный врач Денис Проценко: В Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Весьма 02:22
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru вчера в 10:56
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Политика

Зеленский допустил дефолт на Украине

Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:28
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ

В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

В Москве введен всеобщий режим самоизоляции

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции - жители столицы могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу или выгулять домашнее животное.
Газета.Ru 01:47
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Авто

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео

На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс 01:49
Экономика

Акции «Роснефти» выросли на 7,6%

За 23 марта на Лондонской и Московской биржах было куплено 1,5 млн акций.
News.ru 03:28
Общество

Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com вчера в 03:26
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Происшествия

На казанской стройке произошел пожар

Черный столб дыма было видно с разных точек города. В Казани произошло возгорание на стройке на улице Сибгата Хакима.
Татарстан-24 03:23
Здоровье

Первый завозной случай коронавирусной инфекции выявлен в Приамурье

В Амурской области зарегистрирован первый завозной случай коронавирусной инфекции — заболела женщина, посещавшая страну с неблагополучной эпидобстановкой по COVID-19.
ИА Порт Амур вчера в 04:26
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай дал рекомендации для находящихся в самоизоляции, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:11
Культура

50 лет назад состоялась премьера фильма «Белое солнце пустыни»

Курган и курганцы вчера в 22:49
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