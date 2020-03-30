Коронавирус
ИзвестияПравительство России уточнило перечень товаров первой необходимости
Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта. Список состоит всего из 23 пунктов.
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Каким магазинам, кроме аптек и продовольственных, разрешат работать в Псковской области во время карантина
Псковское агентство информации27 марта в 11:34
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Театры
Большой театр показал в Сети символичное «Лебединое озеро»
Общество
Власти Подмосковья запретили жителям выходить из дома
Власти Подмосковья ужесточили меры по борьбе с распространением коронавируса, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram.
Происшествия
Маршрутка перевернулась в микрорайоне Лесной в Иркутске
Здоровье
Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.
Происшествия
Второй случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области
В Иркутской области подтвердился второй случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Для передвижения по городу в условиях всеобщей изоляции москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом.
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе
Общество
Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ
Дипломат отметила, что после того, как проживающим за рубежом россиянам "жестко" указали на дверь со словами "ничего личного, просто бизнес", эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Наука
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Футбол
«Болельщики „Зенита“ меня убьют». Аршавин болел за «Спартак» в юности? Неожиданная история в эфире «Матч ТВ»
Андрей Тихонов во время выступлений за "Спартак" / Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов Аршавин: Ладно, впереди ты организовывал невероятные голы.
Здоровье
Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам
Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.
Здоровье
Коронавирус не пройдет. Как сделать защитную маску своими руками
Коронавирус пришел в Алтайский край.
Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии возросло до восьми
Число заразившихся новым коронавирусом в Бурятии увеличилось до восьми, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе правительства региона.
Армия и оружие
В армии России провели более 3,7 тыс. тестов на коронавирус
Более 3,7 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию было проведено военнослужащим ВС РФ, заболевших не выявлено, говорится бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах РФ, опубликованном в понедельник в газете "Красная Звезда".
Происшествия
Житель Якутска убил четырех человек, в том числе двух детей
В одном из жилых домов Якутска в воскресенье были найдены четыре тела с признаками насильственной смерти, в том числе двух детей.
Энергетика
Цена нефти WTI упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года
Стоимость на нефть марки WTI обрушилась на 8,52%, опустившись ниже $20 за баррель впервые с 2002 года.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Общество
64% аппаратов ИВЛ приходится на людей моложе 60, 40% – моложе 40
В московском Оперштабе рассказали, что доля людей моложе 40 лет среди всех, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), составляет 40%.
Общество
В Псковской области от коронавирусной инфекции умер первый пациент
Пациент с подтвержденным заражением коронавирусом и сопутствующей патологией легких умер в воскресенье в Псковской области.
Политика
Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о прогнозе по пику смертности в США от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Армия и оружие
В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ
Головную многоцелевую АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» Военно-морской флот России принял в 2014 году.
Наука
Нехватка лабораторных мышей замедляет исследования по коронавирусу
Как сообщил Agence France-Presse (AFP) Кристоф д`Анфер, глава отдела научных исследований Института Пастера, данная категория лабораторных мышей ранее широко использовалась во время эпидемии в азиатском регионе Sras, в 2002-2003 годы.
Армия и оружие
Пушков предрек США поражение в Ираке
Эскалация боевых действий в Ираке свидетельствует о "дурной привычке" Вашингтона, которая не приведет США к победе, заявил член Совфеда Алексей Пушков в твиттере.