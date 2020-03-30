Коронавирус

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Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта. Список состоит всего из 23 пунктов.
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Правительство России уточнило перечень товаров первой необходимости

Известия22:40

Правительство уточнило список товаров первой необходимости

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Какие непродовольственные товары первой необходимости разрешены к продаже

Моллы.Ruвчера в 04:19

Табак и автозапчасти исключили из списка товаров первой необходимости

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Каким магазинам, кроме аптек и продовольственных, разрешат работать в Псковской области во время карантина

Псковское агентство информации27 марта в 11:34
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