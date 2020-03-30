Правительство России уточнило список непродовольственных товаров первой необходимости, исключив из перечня табачные изделия и автомобильные запчасти. Об этом сообщается на сайте кабмина в воскресенье, 29 марта. Список состоит всего из 23 пунктов.

Здоровье Минздрав дополнил список лекарств для лечения коронавируса Министерство здравоохранения России добавило к списку возможных лекарств для лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, препараты хлорохин, гидроксихлорохин и тоцилизумаб.

Общество Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ Дипломат отметила, что после того, как проживающим за рубежом россиянам "жестко" указали на дверь со словами "ничего личного, просто бизнес", эти люди вспомнили о том, что по паспорту они граждане России.

Наука В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19 Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Здоровье Ситуация серьезная: глава Барнаула обратился к горожанам Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города в связи с появлением первого заболевшего коронавирусом в Алтайском крае.

Политика Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.

Общество Передвижение по России могут ограничить Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Наука Нехватка лабораторных мышей замедляет исследования по коронавирусу Как сообщил Agence France-Presse (AFP) Кристоф д`Анфер, глава отдела научных исследований Института Пастера, данная категория лабораторных мышей ранее широко использовалась во время эпидемии в азиатском регионе Sras, в 2002-2003 годы.