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Вести.Ru
Вести.Ru

Правительство РФ утвердило антикризисный план

Впервые власти пытаются объединить действия против кризиса с планами развития страны. Антикризисный план в правительстве дорабатывали три месяца. И вот сейчас документ утвердили: его стоимость почти 6,5 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
Подробнее о событии
ТАСС

«Ъ»: общенациональный план восстановления экономики оценивают в 6,4 трлн рублей

ТАССвчера в 03:01
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Интерфакс21:44
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
1,1K