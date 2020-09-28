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Вести.Ru
Вести.Ru

Правительство РФ утвердило антикризисный план

Впервые власти пытаются объединить действия против кризиса с планами развития страны. Антикризисный план в правительстве дорабатывали три месяца. И вот сейчас документ утвердили: его стоимость почти 6,5 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
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Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАССвчера в 11:36
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

93 случая коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае еще у 93 человек, включая семь детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выписаны — 46 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:45
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Продажи имбиря и лимона в России в сентябре увеличились почти вдвое

С 1 по 27 сентября на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России резко увеличился спрос на на маски, перчатки, лимон и имбирь по сравнению с аналогичными числами августа, пишут «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Retailer.ru03:17

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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