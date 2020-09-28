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Вести.Ru
Вести.Ru

Правительство РФ утвердило антикризисный план

Впервые власти пытаются объединить действия против кризиса с планами развития страны. Антикризисный план в правительстве дорабатывали три месяца. И вот сейчас документ утвердили: его стоимость почти 6,5 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
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ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАССвчера в 11:36
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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В российском конкурсе китайские кроссоверы выиграли три премии

В подгруппе "Среднеразмерные моноприводные кроссоверы", по версии автоблогеров и владельцев машин, лучшей моделью стал Chery Tiggo 8. А вот журналисты автомобильных изданий выдвинули на эту номинацию - Citroen C5 Aircross.
Car.ru27 сентября в 07:26
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Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
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