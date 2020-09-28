Правительство РФ утвердило антикризисный план
Впервые власти пытаются объединить действия против кризиса с планами развития страны. Антикризисный план в правительстве дорабатывали три месяца. И вот сейчас документ утвердили: его стоимость почти 6,5 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики
Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
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Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый
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