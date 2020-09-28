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Вести.Ru
Вести.Ru

Правительство РФ утвердило антикризисный план

Впервые власти пытаются объединить действия против кризиса с планами развития страны. Антикризисный план в правительстве дорабатывали три месяца. И вот сейчас документ утвердили: его стоимость почти 6,5 триллиона рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъвчера в 17:55
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ТАСС

Власти планируют достичь целей плана восстановления экономики до декабря 2021 года

ТАССвчера в 11:36
Коммерсантъ

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Коммерсантъвчера в 17:55
Интерфакс

План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Интерфаксвчера в 04:11
ПРАЙМ

Восстановление экономики России стало еще дороже

ПРАЙМвчера в 03:08
Lenta.ru

Восстановление российской экономики стало еще дороже

Lenta.ruвчера в 02:05
Эхо Москвы

Программа восстановления российской экономики в своей финальной версии стоит почти 6,5 трлн. рублей

Эхо Москвывчера в 21:07
Телеканал 360°

Меры для восстановления экономики продумали в России. План амбициозный, но выполнимый

Телеканал 360°вчера в 08:13

Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»
РИА Новости18:35
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Армения пригрозила применить в Карабахе оружие широкого радиуса поражения

Министерство обороны Армении может быть вынуждено применить в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
РИА Новости03:58
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О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон в интервью с актером Арнольдом Шварценеггером рассказал об окончании съемок фильма «Аватар 2». Арнольд Шварценеггер, актер, культурист, политический деятель, разместил на своем YouTube-канале видео, в котором известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении второй части блокбастера «Аватар».
Территория новостей02:58
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ВТБ начал выдавать дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Банк ВТБ расширил возможности получения кредита по программе "Дальневосточная ипотека" для жителей Магаданской области, теперь они могут использовать заемные средства для покупки жилья на вторичном рынке.
ТАСС22:07
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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