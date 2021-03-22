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Интерфакс

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

Утвержденная 22 марта программа развития производства сжиженного природного газа в России предполагает наиболее активную фазу создания СПГ-кластеров в ближайшие 5-15 лет, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у Мишустина.В источнике
С чего всё началось
Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), заявил 22 марта премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, говорится в сообщении на сайте
 кабмина.

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