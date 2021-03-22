Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

Хорошо ли подобран заголовок?
Утвержденная 22 марта программа развития производства сжиженного природного газа в России предполагает наиболее активную фазу создания СПГ-кластеров в ближайшие 5-15 лет, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания у Мишустина.В источнике
С чего всё началось
Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития крупнотоннажного сжиженного природного газа (СПГ), заявил 22 марта премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, говорится в сообщении на сайте
 кабмина.

Подробнее о событии

Юрий Барсуков о программе РФ по развитию СПГ

Коммерсантъ17:54

Правительство высказалось о развитии СПГ-кластеров

ПРАЙМвчера в 16:33

Ведомства оценят необходимость стимулирующих мер для поставок СПГ из Арктики

Финмаркетвчера в 09:53

«Дальневосточный СПГ» могут расширить на 10 млн тонн в год за счет Венинских месторождений

Finam.Ruвчера в 11:14

Завод по сжижению газа Штокмана могут открыть к 2035 году

ТАССвчера в 10:55

Правительство РФ утвердило долгосрочную программу развития СПГ

Интерфаксвчера в 06:15

Мишустин сообщил об утверждении программы производства СПГ

RT на русскомвчера в 05:30
Интересное

Бывший мировой судья получил восемь лет за разбой в Новой Москве

Как установили следствие и суд, вечером 17 июля 2018 года организованная группа из 10 человек, включая действующего мирового судью Крупина, совершила разбойное нападение на жилой дом, расположенный в деревне Постниково поселения Марушкинское Новой Москвы.
Интерфаксвчера в 12:25

СК предъявил обвинение по делу о фальсификации выборов пензенского губернатора

«Бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК. — прим. ред.) предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ — прим. ред.). В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 08:24