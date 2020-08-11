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Российская газета
Российская газета

Правительство РФ утвердило кешбэк до 15 тысяч рублей для туристов

Вернуть до 15 тысяч рублей, потраченных на путешествия по России, смогут отечественные туристы, оплатившие свою поездку с помощью карты "Мир". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительство.В источнике
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РИА Новости

Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России

РИА Новости03:43
BFM.ru

Мишустин подписал постановление о кешбэке при покупке туров по России

BFM.ru02:11
РБК

Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

РБК02:33
Агентство Москва

Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств при покупке туров по России

Агентство Москва02:12
Коммерсантъ

Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России

Коммерсантъ02:45
Комсомольская правда

Компенсацию за покупку туров по России поступят на карты россиян в течение пяти дней

Комсомольская правда02:07
ТАСС

Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России

ТАСС02:01

Эпидемиолог Минздрава оценил ситуацию с регистрацией вакцины

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико оценил ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19.
RT на русском04:23

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
РИА Новости03:47
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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка, сообщает издание "Экономическая правда".
Российская газета05:40
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Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков из перечня системообразующих компаний, по итогам которых девелоперы "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14 были отнесены к "высокой зоне риска".
РИА Новости05:02

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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На следующей неделе Югра может перейти на второй этап снятия ограничений

В своем докладе на заседании регионального оперштаба заместитель руководителя Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева сообщила о том, что главному санитарному врачу России направлено ходатайство о переходе региона на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
СургутИнформТВ05:53

Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
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