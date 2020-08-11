Правительство РФ утвердило кешбэк до 15 тысяч рублей для туристов
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Вернуть до 15 тысяч рублей, потраченных на путешествия по России, смогут отечественные туристы, оплатившие свою поездку с помощью карты "Мир". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительство.В источнике
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Компенсацию за покупку туров по России поступят на карты россиян в течение пяти дней
Комсомольская правда02:07