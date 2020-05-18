Экономика
ИнтерфаксУтверждена отсрочка по налогам для арендодателей
Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъ18 мая в 12:31
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Росбалт вчера в 04:20
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Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о решении руководства московского "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.
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Глава Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США
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Общество
Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время
Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
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Ситуация с распространением коронавируса в России вошла в стадию стабилизации, передает ТАСС слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович.
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Политика
В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского
Украинский президент подводит итоги первого года своего правления. Сегодня, 20 мая, в 10:30 началась пресс-конференция Владимира Зеленского.
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Коммерсантъ 01:42
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За сутки в Алтайском крае 40 человек заболели коронавирусом
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Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными.
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Тимоти Олифант примерит броню Бобы Фетта во втором сезоне «Мандалорца»
15 мая стало известно, что звезда «Правосудия» Тимоти Олифант присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Мандалорец».
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
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Авто
В России стартовало производство нового кроссовера Kia XCeed
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Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
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В Брянске задержали полковника УМВД Сергея Артемова
В Брянске задержали полковника юстиции Сергея Артемова. Его подозревают в коррупционном преступлении.
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В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
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Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
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Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
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Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
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Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
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