с чего всё началось

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.

Общество Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу По словам градоначальника, три-четыре недели назад в мэрии допускали, что к середине мая система здравоохранения может не справиться с количеством зараженных, и произойдет гуманитарная катастрофа. 29

Общество Остров аномального холода в море аномального тепла Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией. 1

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 1,1K

Общество В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. 1,1K

Общество Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима. 293

Общество Минпросвещения рекомендовало начать сезон летних лагерей 1 июля Как рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева, возможно, что вместо 21 дня смена будет длиться 14. 29

Космос Камеры МКС засняли массовую эвакуацию НЛО с Земли Эвакуация инопланетных кораблей, одновременно стартующих с Земли, была заснята 18 мая камерой видеонаблюдения, установленной на борту Международной космической станции. 22

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 20

Общество К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми. 90

Политика На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. 211

Общество В России от коронавируса умерли 186 медиков В России от последствий коронавирусной инфекции скончались порядка 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны». 3

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 715

Политика Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат. 6

Политика Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом. 54

Шоу-бизнес Брухунова призналась, что не умеет готовить Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог. 5