Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПравительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Такая мера поддержки будет доступна и тем собственникам, кто предоставил своим арендаторам отсрочку по оплате.
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В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Национальная служба новостей11:32

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Известия12:17

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфакс12:13

Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов

Комсомольская правда11:52

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъ12:31

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русском11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАСС11:27
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