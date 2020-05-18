Экономика
Моя Москва.онлайнПравительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Такая мера поддержки будет доступна и тем собственникам, кто предоставил своим арендаторам отсрочку по оплате.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве
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Российская газета 06:58
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
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Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
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Украина заявила о переброске российских танков в Донбасс
Как сообщает портал «Лента.ру», Главное управление разведки (ГУР) украинского министерства обороны заявило о переброске в Донбасс одиннадцати российских танков.
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