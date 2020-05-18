с чего всё началось

Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства. Такая мера поддержки будет доступна и тем собственникам, кто предоставил своим арендаторам отсрочку по оплате.

Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

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