Экономика

Вечерние ЧелныВечерние ЧелныПравительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru27 апреля в 10:19

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51

Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

Аргументы и Факты27 апреля в 05:53

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Rambler News Service27 апреля в 05:42

Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС27 апреля в 04:51

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16
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Происшествия

В Бурятии число заболевших COVID-19 выросло до 297 человек

Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии за сутки до 297 человек, сообщается на сайте правительства республики.
РИА Новости вчера в 23:08
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
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Армия и оружие

Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы

Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка.
Московский Комсомолец вчера в 16:50
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Энергетика

Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
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Авто

Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 28 апреля в 03:49
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Здоровье

Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
РИА Новости вчера в 22:38
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Ведомости 27 апреля в 09:14
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Общество

В Башкирии в майские праздники пенсии доставят раньше

В Башкирии пенсионеры получат выплаты раньше из-за майских праздников.
UfaTime.ru вчера в 08:35
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Авто

Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащать подушками безопасности

Автомобили "ГАЗель Next", которые выпускаются на Горьковском автомобильном заводе, начали оснащать подушками безопасности.
Новые автомобили вчера в 23:46
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Футбол

Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Общество

Предупредите бабушек: 10 схем мошенников, которые наживаются на пандемии

Собирают деньги на помощь пострадавшим от COVID-19 Сердобольным людям стоит быть внимательнее, ведь на их сострадании некоторые неплохо наживаются.
НГС55 вчера в 22:00
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая.
РИА Новости вчера в 20:17
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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини

Модель и предпринимательница Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в истории, опубликовала в своем Instagram новое видео в бикини и разгорячила подписчиков.
МИР 24 28 апреля в 05:21
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Политика

Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
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Гаджеты

Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere

Игромания.ру вчера в 13:21
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Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 11:40
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Культура

«Проект „Анна Николаевна“» продлен на второй сезон

Известно, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжение картины.
Inc-news.ru вчера в 16:03
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 28 апреля в 04:22
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения

Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Общество

«Аэрофлот» выдаст ваучеры вместо денег за билеты на отмененные рейсы

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране в руководстве авиакомпании «Аэрофлот» принято решение выдать ваучеры вместо денег за билеты на те рейсы, которые были отменены из-за коронавируса.
Капитал страны вчера в 09:20
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Музыка

Экс-солист группы «Бутырка» обвинил Илью Яббарова в краже песни

StarHit.ru 28 апреля в 16:00
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