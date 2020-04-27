Экономика

Взгляд-инфоВзгляд-инфоОбнародованы правила предоставления субсидии на выплату зарплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано 24 апреля.
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Утверждены правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики

Глас Народа27 апреля в 05:02

В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru27 апреля в 07:16

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Rambler News Service27 апреля в 05:42

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Вести.Ru27 апреля в 10:19

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

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Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

РИА Новости27 апреля в 04:51
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ФРС сохранила базовую процентную ставку

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Общество

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В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
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Общество

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому гражданам России, у которых также есть паспорт другой страны, разрешается выехать за границу.
Газета.Ru 15:35
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Происшествия

Начальника нижегородского УГИБДД Павла Ржевского нашли мертвым

Руководитель УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, назначена служебная проверка.
ТАСС 12:21
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Общество

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РИА Новости 15:06
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Общество

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Здоровье

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Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
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Политика

Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Газета.Ru 14:23
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Общество

Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

Главный врач московской инфекционной больницы на Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости".
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

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Умер актер из фильмов «Жизни Пи» и «Миллионер из трущоб»

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Политика

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

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