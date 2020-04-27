Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в результате распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписано 24 апреля.

Экономика ФРС сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. 1

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому гражданам России, у которых также есть паспорт другой страны, разрешается выехать за границу. 120

Политика Путин продлил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая. 180

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 677

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 919

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 44

Общество Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. 30

Здоровье Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса Течение коронавирусной инфекции может внезапно изменить свой курс, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости. 151

Общество У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области. 102

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями 10 тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 16

Общество Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники Главный врач московской инфекционной больницы на Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА "Новости". 11

Общество Помощница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах Сам Венедиктов отрицает, что приставал к бывшей помощнице Навального. Он также прокомментировал ее историю. 92