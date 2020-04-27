Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу

Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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Власти определились с правилами предоставления субсидий бизнесу

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В России утвердили правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Lenta.ru07:16

Утверждены правила предоставления субсидии на выплату зарплаты

Гарант06:45

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

Вести.Ru10:19

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Rambler News Service05:42

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

ТАСС04:51

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу

REGNUM25 апреля в 03:20
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Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
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В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

В Сети уже появились фотографии Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
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Политика

Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
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Футбол

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Dow Jones снова превысил 24 000 пунктов

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У сотрудников ИВС в Ярославле нашли коронавирус

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Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году

Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
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Общество

Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май

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Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир

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Для выполнения задачи, которую поставил президент России Владимир Путин, необходимо обеспечить аппаратами ИВЛ еще 100 коек.
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