Экономика
REGNUMПравительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
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Гаджеты
Apple отложила начало производства iPhone 12
Традиционно презентации новых моделей корпорация Apple проводит в первых числах сентября, и в конце месяца новые модели выходят на рынок.
Общественный контроль 10:31
Энергетика
Urals стал дороже североморской нефти
Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus.
РБК 08:42
Происшествия
В Волгограде сработало взрывное устройство в машине
Российская газета 12:40
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Ранее эксперты предсказали появление в России из-за коронавируса нового может режима работы - неполной дистанционной занятости.
Труд 06:26
Общество
ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро
Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.
Ведомости 12:28
Религия
Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать
«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Интерфакс 08:07
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Кино
В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
В Сети уже появились фотографии Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
NewInform 08:11
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Финансы
Dow Jones снова превысил 24 000 пунктов
Вашингтон, 27 апреля 2020, 19:55 — REGNUM Фондовый рынок США растет в ходе сессии 27 апреля, индекс Dow Jones снова поднялся выше 24 000 пунктов.
REGNUM 12:55
Происшествия
У сотрудников ИВС в Ярославле нашли коронавирус
Коронавирус выявлен у нескольких сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) УМВД по Ярославской области.
Коммерсантъ 12:44
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Общество
Роспотребнадзор поддержал предложение продлить режим изоляции на май
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предложения продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая «абсолютно справедливые».
Lenta.ru 10:51
Общество
Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.
РБК 10:52
Религия
В РПЦ ввели систему церковных наказаний за нарушение карантина
Как сообщает «Интерфакс», особое распоряжение подписал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
BFM.ru 12:49
Здоровье
В Свердловской области 913 коек оборудованы аппаратами ИВЛ
Для выполнения задачи, которую поставил президент России Владимир Путин, необходимо обеспечить аппаратами ИВЛ еще 100 коек.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:25
Общество
В Госдуме поддержали идею о презумпции невиновности в КоАП
С предложением закрепить в статье нового КоАП презумпцию невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, выступил Минюст.
Российская газета 07:48
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Происшествия
Сбежавшего из НИИ им. Вредена пациента с коронавирусом ищут с полицией
Полиция Калининского района ищет сбежавшего пациента с подтверждённым COVID-19.
Мегаполис онлайн 10:09
Технологии
Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19
Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.
РИА Новости 12:46
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Беглов назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Ограничительные меры, которые были введены в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции, помогли избежать взрывного роста заболеваемости, однако ситуация пока остаётся тяжёлой.
RT на русском 12:45
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52