Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.

Гаджеты Apple отложила начало производства iPhone 12 Традиционно презентации новых моделей корпорация Apple проводит в первых числах сентября, и в конце месяца новые модели выходят на рынок. 6

Энергетика Urals стал дороже североморской нефти Российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе стал дороже североморского датированного эталона нефти (North Sea Dated), сообщило агентство Argus. 68

Общество ВОЗ: пандемия коронавируса закончится еще нескоро Пандемия коронавируса еще далека до завершения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус, передает Reuters.

Религия Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать «Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии. 208

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 435

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 710

Финансы Dow Jones снова превысил 24 000 пунктов Вашингтон, 27 апреля 2020, 19:55 — REGNUM Фондовый рынок США растет в ходе сессии 27 апреля, индекс Dow Jones снова поднялся выше 24 000 пунктов.

Общество Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту. 126

Общество Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной.

Технологии Японская компания объявила о разработке вакцины от COVID-19 Японская компания Shionogi & Co объявила о планах по разработке вакцины против коронавирусной инфекции путем экспрессирующей бакуловирусной векторной системы, а также о начале клинических испытаний в течение текущего года.

Общество Беглов назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Петербурге Ограничительные меры, которые были введены в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавирусной инфекции, помогли избежать взрывного роста заболеваемости, однако ситуация пока остаётся тяжёлой. 6